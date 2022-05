Své o tom ví i studenti gymnázia a střední odborné školy. Maturitní plesání přece jen mladí lidé a jejich přátelé stihli, jenže zvolit museli Plzeň, Hořovice, atd.

Malí hasiči z Volduch nadchli Nebílovy

Mohutná rekonstrukce sokolovny je zatím v plenkách. Uskutečnila se sice první prezentace pro veřejnost, jenže nyní se dokončuje studie, až pak přijde na řadu projekt a snad v letech 2024 i 2025 samotná přestavba. S dramaticky se zdražujícím materiálem a personálními potížemi firem.

Střelnice včetně pozemků, pořízená nedávno městem za necelých sedmnáct milionů, je na tom opticky lépe. Úpravy by dlouho trvat neměly, jenže kapacitně to není to pravé ořechové. Takže se lidé v patnáctitisícových Rokycanech musí pár let obrnit trpělivostí..