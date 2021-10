Václav Havránek | Foto: Deník / Zdeněk VAIZ

Ve smutném čase, kdy byla většina soutěží či turnajů pozastavena nebo úplně zrušena, to vůbec nebyla jednoduchá záležitost. Přesto se podařilo a navíc byla zvolena odvětví, která stojí až nezaslouženě stranou zájmu. Slyšeli jste třeba o výtečných hráčkách lakrosu ze Strašic, kanonýrce národní házené nebo o vyznavačích thajského boxu, kteří nemají v České republice konkurenci a ze světových šampionátů vozí pravidelně medaile? V pomyslné síni slávy ovšem nechyběli ani nadšenci. bez nichž by to nešlo. Trenéři, rozhodčí a například v případě Madlenky Sailerové obětaví rodiče.