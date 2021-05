Konečně dýcháme čistý vzduch. Což je jeden z faktorů pondělního rozvolnění. S výrazným odstraněním roušek přinesl třeba i klasické listování v knihkupectvích nebo důkladný výběr hračky či šperků. Zkrátka život se vrací do normálních kolejí a další oživení na sebe nenechají dlouho čekat.

Začátkem příštího týdne se dočkají znalci piva. Přestože jim většinou oblíbený nápoj zdraží, nemohou se dočkat napěněného půllitru. S domácím lahváčem se srovnat přece jen nedá. Budou si ho moci vychutnat i středoškoláci, neboť do lavic mají usednout až 24. května.

Zkrátka, stále používáme rozdílný metr. Občas se ho povede natáhnout (to když mohou třeba do hlediště fotbaloví fanoušci), ale v tu chvíli už kvičí ministr kultury. To samé platí pro naše budoucí opory. První stupeň už rotovat nebude, ti starší školáci se ale střídají a středoškoláci či vysokoškoláci? Ti ať se beztrestně ´vylijíˇna zahrádce hospůdky!

Václav Havránek, šéfredaktor Rokycanského deníku