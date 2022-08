Mohlo by se zdát, že na počet sídelních míst v regionu by měl být zájem výrazně větší. Jenže pomyslná inventura, co se v obci podařilo a jaké nastávající investice jsou prioritní, ne každému zavoní. A možná je i zamyšlením pro voliče, zda zvolili před čtyřmi lety ta správná jména. Ostatně za čtyři týdny to lze při komunálním výběru zaškrtnutím celé kandidátky nebo individualit změnit.

Kařezské nyní čeká čtyřhodinová prezentace

Hodnotící komise přiřkla prvenství roku 2022 Kařezu, kde patrioty tahle konfrontace obrovsky semkla. Právě sem se k mohutné oslavě do areálu sokolovny sjížděli všichni soupeři. Brali to jako prestižní záležitost a neodjížděli s prázdnou, neboť rozdělené byly další stuhy a ceny. Vesměs spojené s finanční injekcí, což bezpochyby přispěje k aktivní účasti na dění v malých obcích. Venkov si to totiž s řídnoucí infrastrukturou zaslouží!