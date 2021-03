/KOMENTÁŘ/ Testování na koronavirus významně pokročilo. Před odběrovými centry je pořád nával (zejména na antigenní prověrku) a připojily se firmy. Malé i ty obří.

Václav Havránek | Foto: Deník

Smysl to určitě má. Stále mezi námi chodí lidé, kteří sice nepociťují žádné příznaky, ale virus nevědomky šíří. Další z politických opatření svůj terč tudíž trefilo, i když zjištěná čísla s tím zrovna nekorespondují. Na rozdíl od denních záchytů covidu – 19 v rámci celé republiky jde ve fabrikách o minimální počty nakažených. Což je při zavřených školách, hospodách a výrazném omezení pohybu mezi obcemi a regiony přinejmenším zarážející. Takže si zkuste položit otázku, kam se ten okřídlený škůdce ukryl. Do supermarketů, ulic nebo přímo do domácností? Variant je hodně, jenže správná odpověď žádná. S jedinou jistotou nebo spíše přáním – abychom toho škůdce mezi námi odhalili a tím odlehčili mohutnému ataku v nemocnicích. Vždyť ten lump někde vegetovat musí!