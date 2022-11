Loučení to však nebylo v žádném případě nostalgické. Domácí i přespolní šikulové oprášili stavbu milíře, jejichž počet se v Brdské pahorkatině počítal na tisíce. Byla z toho nevšední podívaná pro zástup návštěvníků, kteří ve svátečním víkendu na jih Rokycanska zamířili. Nejen kvůli unikátní památce, ale řada z nich využila pozvání průvodkyně k exkurzi v nedaleké síni herce Jindřicha Mošny.

Místnost v sousedství proslulé Staré hospody zůstává trochu nespravedlivě stranou zájmu. Přitom byla otevřena už před sedmnácti lety, a to v domě, který dříve obývala rodina jeho manželky.Mošna během svého divadelního působení ztvárnil více než 500 postav a do dějin českého herectví se nesmazatelně zapsal jako Harpagon v Lakomci, Vocílka ve Strakonickém dudákovi nebo principál v Prodané nevěstě. Pokud jste to netušili, máte šanci se do Dobříva podívat od dubna 2023!