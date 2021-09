Budiž pro Rokycany útěchou, že v tom nejsou samy. Odříznuté od světa jsou Svojkovice a občas narazíme na utajené zákazy vjezdu za Kařezem nebo na druhé straně okresu Svinné. Zkrátka musíme to opravit a také musíme to vydržet.

Na Rokycansku je teď aktuální tříkilometrový dálniční úsek od Ejpovic k okresnímu městu. Nesměle to začalo o víkendu a zostra pokračovalo v pondělním ránu. Ti méně informovaní se ocitli na pokraji infarktu, zatímco zkušenější volili únikové trasy. Jenže ouha, ani průjezd jindy volným Tymákovem a dál na Mokrouše není hladký. Zejména, když starousedlíci jindy poklidných vísek, zvyklí na minimální dopravní režim, jsou najednou vystaveni náporu benzinových, naftových a ojediněle elektrických ořů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.