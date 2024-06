K nehodě dvou osobních aut mezi Mirošovem a Kornaticemi vzlétl ve středu v podvečer i vrtulník letecké záchranné služby.

Ilustrační foto: Dopravní nehoda | Foto: Deník/Michal Bílek

Záchranáři vyjížděli ve středu v podvečer na silnici mezi Kornaticemi a Mirošovem, kde se čelně střetla dvě auta. "Řidička ročník 1977 jela se Škodou Fabia od Kornatic na Mirošov a na křižovatce se střetla s vozem Škoda Superb jedoucím od Nevidu na Kakejcov, který řídil muž ročník 1970," popsala vznik nehody mluvčí policie Barbora Šmaterová.

Při střetu se zranili jak řidiči obou vozů, tak i spolujezdkyně ze superbu. Právě ta utrpěla nejvážnější zranění. "Třicetiletou ženu jsme s poruchou vědomí a těžkým zraněním transportovali letecky do Fakultní nemocnice v Plzni. Pozemní cestou jsme do stejné nemocnice pak převezli i další ženu a muže, oba utrpěli středně těžká zranění," uvedla mluvčí záchranné služby Mária Svobodová. Ještě před transportem do nemocnice policie u obou řidičů vyloučila požití alkoholu dechovou zkouškou.

