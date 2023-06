Záchranáři už 33letému cizinci nemohli pomoci, při nehodě utrpěl zranění neslučitelná se životem.

Nehoda na 44. kilometru dálnice D5. | Foto: PČR

Všechny složky záchranného systému vyjížděly v neděli po osmé hodině ráno na 44. kilometr dálnice D5 u Kařezu ve směru z Prahy na Rozvadov. "Na místě jsme našli cizince ročník 1990 mimo vozidlo, již bez známek života. Utrpěl zranění neslučitelná se životem," informoval Vítězslav Sladký ze záchranné služby. Na místo byl povolán koroner.

Příčiny nehody šetří policie. "Ze zatím nezjištěných příčin narazil vůz do středových svodidel, která jej odrazila na pravou stranu a mimo dálnici. Ve voze cestovalo pět cizinců, jeden nehodu nepřežil," uvedl mluvčí policie Ondřej Hodan.

Čtyři přeživší ve věku od 22 do 47 let po nehodě z místa utekli. Policisté po nich pátrali a všechny našli. "Jednoho z nich jsme převezli do Rokycanské nemocnice, ostatní tři na akutní příjem Fakultní nemocnice Plzeň," dodala mluvčí záchranné služby Mária Svobodová.

