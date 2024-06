V Mirošově se v úterý po 13. hodině odpolední stala dopravní nehoda osobního auta.

Dopravní nehoda v Mirošově. | Foto: HZS Plzeňského kraje

„Vozidlo narazilo v Příkosické ulici do betonového propustku a následně došlo k požáru motorového prostoru. Požár jsme uhasili a zajistili místo nehody,“ informoval za hasiče tiskový mluvčí Petr Poncar.

„Řidič (1984) vozidla Audi jel od Příkosic do Mirošova. Při průjezdu levotočivou zatáčkou najel na pravou krajnici, dále do pravého silničního příkopu, kde narazil do betonového mostku. Poté vozidlu vzplál motor. Řidič měl negativní dechovou zkoušku. On i spolujedoucí (1954) byli převezeni do nemocnice k ošetření,“ sdělila tisková mluvčí Policie ČR Dagmar Brožová.

„Silnice je již průjezdná,“ sdělila Deníku řidička Zdeňka Kodlová krátce před 15. hodinou odpolední.