Třicátník za volantem Fordu Mondeo cestoval z Mýta na Holoubkov. Při projíždění mírné pravotočivé zatáčky vjel do protisměru, následně na nezpevněnou krajnici a do silničního příkopu, kde vozidlo narazilo do listnatého stromu. Při nehodě byl lehce zraněný šestiletý chlapec, připoutaný vzadu v autosedačce. K dalšímu zranění osob nedošlo. Alkohol u řidiče byl vyloučen, ale škodu odhadli znalci na sto tisíc korun.

O druhou událost se postaral dvaačtyřicetiletý řidič Škody Octavia. Zůstal stát v koloně aut na silnici z Litohlav do Rokycan. Čekat nechtěl a za odbočkou k firmě zastavil chtěl vycouvat v momentu, kdy ho začal objíždět pětačtyřicetiletý jezdec na Yamaze. Motorkář intenzivně brzdil, jenže stroj se dostal do smyku, padl na bok a sunul se po vozovce, kde narazil do levéčásti škodovky. Muž na motocyklu utrpěl zranění a musel do nemocnice. celková škoda byla vyčíslena na 120 tisíc korun.