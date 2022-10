Stalo se to 20. září krátce před půl osmou večerní. "Operační důstojník vyslal na pomoc ženě dvě policejní hlídky oddělení hlídkové služby a obvodního oddělení Plzeň 2," přidalal podrobnosti policejní mluvčí Veronika Hokrová. "Po celou dobu operační důstojník s oznamovatelkou komunikoval telefonicky, kdy vyslaným hlídkám, během jejich přesunu, upřesňoval polohu, kde by se mohla oznamovatelka nacházet."

Obě hlídky dorazily k vodojemu na konci Nezvěstic. Tam se ale lesní cesta dělí vedví. "Obě hlídky se rozdělily a každá propátrávala jednu z nich. Během průzkumu byl u služebních vozidel zapnutý zvukový a výstražný signál a oznamovatelka zároveň popisovala operačnímu důstojníkovi, jestli sirénu slyší a jestli se zvuk přibližuje, nebo vzdaluje. Tím se podařilo zúžit okruh pátrání," vysvětlila mluvčí s tím, že v místě, kde houbařka uvízla, byl nepřístupný terén s kameny, stromy a hustými křovisky, navíc promáčený deštěm.

Žena na radu policisty na telefonu začala křičet, a tak se ji povedlo najít. Byla živá a zdravá.

"Oznamovatelka uvedla, že byla na houbách kousek za obcí Nezvěstice. Když se vracela zpátky domů, chtěla si cestu zkrátit a rozhodla se jít úzkou cestou ze svahu směrem k řece. Podcenila však podmáčenou zem, která se s ní v jedné chvíli utrhla, a sjela zhruba patnáct metrů dolů ze strmého svahu. Tam se zachytila za kořen, protože jinak by spadla až do řeky. Poté zkoušela vylézt zpátky na cestu, to se jí ale nedařilo. Na místě byla asi dvě hodiny, a když zjistila, že to sama nezvládne, zavolala policii.

"Pro záchranu zaklíněné ženy policisté ke stromu uvázali provaz, který k ní spustili. Paní se za pomoci provazu a jištění ze strany policistů dostala zpět na rovnější povrch. Policisté ženu doprovodili na zpevněnou cestu o cca 120 metrů dále. Vzhledem k jejímu věku a době strávené venku na místo přivolali záchranáře," uzavřela popis dramatické události Veronika Hokrová.