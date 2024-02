K dopravní nehodě kamionu, který převážel masné výrobky, došlo v úterý po sedmé hodině ranní u Mirošova. Vozidlo je i s návěsem na boku na silnici.

Kamion leží na boku, silnice u Mirošova je uzavřená | Foto: HZS PK

„Jednu osobu si převzala zdravotnická záchranná služba. Komunikace je v místě nehody neprůjezdná. Dochází k úniku nafty,“ informoval mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.

„Řidič ročník 1976 jel s nákladní soupravou DAF po silnici 3. třídy ve směru od Příkosic do Mirošova, kdy u odbočky na Myť z dosud přesně nezjištěných příčin najel na pravou krajnici, nezvládl řízení a se soupravou skončil na pravém boku. Alkohol byl u řidiče vyloučen dechovou zkouškou. Nyní probíhá překlad nákladu a bude následovat odstranění soupravy z vozovky. Tyto úkony by měly trvat do 15. hodiny,“ informoval policejní mluvčí Ondřej Hodan.

Hasiči likvidují únik a zároveň přečerpávají naftu jak z návěsu, tak i z tahače, který má nádrže nepoškozené.