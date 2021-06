K vážné nehodě vyjížděli před čtvrtou hodinou ráno záchranáři na 53. kilometr D5 ve směru na Rozvadov.

Střet dvou osobních aut na dálnici D5 nedaleko Holoubkova. | Foto: HZS PK

Těžce zraněný muž a středně těžce zraněná žena, taková je bilance čtvrteční ranní nehody na dálnici D5. "Do osobního vozu, který byl havarvaný na střeše, najel další osobní vůz. Z místa nehody jsme převezli muže rončík 2001 s těžkým zraněním do Fakultní nemocnice Plzeň. Středně těžce zraněnou ženu ročník 1977 jsme převezli do ROkycanské nemocnice," uvedl operátor záchranné služby.