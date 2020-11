Mrazivé páteční ráno nesvědčilo lehkomyslným i nepozorným motoristům.

Kolize v Hrádku | Foto: Deník / Václav Havránek

Ve čtvrt na sedm vyletěl osobní vůz ze silnice mezi Holoubkovem a Svojkovicemi. Po nárazu do stromu se převrátil. „Jednatřicetiletý řidič jel ve směru do Rokycan. Za volantem Škody Fabia přejel do protisměru, kde spadl do příkopu. Vozidlo apk narazilo do stromu a převrátilo se na střechu,“ popsala událost mluvčí policie Hana Kroftová. Na místě byli bleskově hasiči a zdravotníci (včetně vrtulníku LZS). Převzali do péče dva zraněné muže. Jedním z nich byli řidič, který se stihl podrobit dechové zkoušce a odhalila 3,5 promile alkoholu! Padesátiletý spolujezdec byl umístěn v nemocnici nad Rokycany.