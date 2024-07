Záchranáři spěchali ve středu po deváté hodině k dopravní nehodě na silnici z Rokycan do Hrádku.

close info Zdroj: Deník/Václav Havránek zoom_in Dvě řidičky byly od nehody u Kamenného Újezdu transportovány do nemocnic v Plzni a Rokycanech Muž (ročník 1949) za volantem Škody Fabia cestoval na obchvatu z okresního města a ze zatím nezjištěných důvodů přejel do protisměru. Nejprve poškodil zrcátko protijedoucího Chevroletu Aveo a poté se střetl s Renaultem Clio, který po nárazu skončil na střeše. Řidič ještě 40 metrů pokračoval v protisměru a narazil do dalšího automobilu Renault Clio.

Shodou okolností byly řidičkami poškozených vozidel tři ženy. Jedna z nich (ročník 1964) byla s lehkým zraněním převezena do FN Plzeň a další (ročník 1970) transportovali zdravotníci do nemocnice v Rokycanech. Dechové zkoušky byly u všech účastníků nehody negativní. Havárií se dále zabývají policisté z dopravního inspektorátu Rokycany.

Komunikace byla několik hodin uzavřena a motoristé museli jezdit centrem Kamenného Újezdu.