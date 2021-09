Před polednem však museli profesionální hasiči z Komenského ulice k havárii na Šťáhlavské. Pětašedesátiletý muž kvůli náhlé zdravotní indispozici ztratil kontrolu nad vozem. Neutrpěl žádná zranění, ale byl posádkou rychlé zdravotnické pomoci převezen k internímu vyšetření do rokycanské nemocnice. (hav)

Včerejší začátek bezmála dvouměsíční opravy okresního úseku dálnice (od Ejpovic směr Rokycany) se promítl do chaosu v ranní dopravě v okresním městě. Všechny důležité komunikace (Plzeňská, Šťáhlavská, Pražská, Jiráskova, atd.) byly kolem sedmé hodiny plné vozidel, která se posunovala spíše přískoky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.