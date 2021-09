Záchranné složky zasahovaly během soboty u řady nehod. "V dopoledních hodinách se střetla dvě auta na silnici z Třemošné u křižovatky na Horní Břízu. Z místa jsme s lehčími zraněními převezli do nemocnice dítě a ženu ročník 1982," uvedla mluvčí záchranné služby Mária Svobodová. Podle policie za střetem stálo nedání přednosti. "Muž ročník 1950 jel na Kaznějov a při odbočování dle všeho nedal přednost protijedoucímu vozu. Alkohol byl u obou řidičů vyloučen dechovou zkouškou," uvedla mluvčí policie Ivana Jelínková.

Po poledni vyjížděli záchranáři k Míšovu, kde narazil motorkář zezadu do osobního auta. "Muže ročník 1993 jsme s četnějšími středně těžkými zraněními transportovali do fakultní nemocnice v Plzni na Borech," informovala Svobodová. "Z prvotního šetření vyplývá, že žena ročník 1976 jela od Míšova na Borovno, když v přímém úseku zpomalila kvůli překážce na vozovce. Motorkář dle všeho nepřizpůsobil rychlost a zezadu narazil do vozidla," popsala situaci mluvčí policie s tím, že dechová zkouška na přítomnost alkoholu byla u obou řidičů negativní.

Řidič se otáčel a nedal přednost

Další nehoda s účastí motocyklisty se odehrála v Petrovicích u Sušice. "Řidič ročník 1954 jel se Škodou Fabia z Petrovic na Sušici, když se začal otáčet v křižovatce a nedal přitom přednost motocyklu Honda, který řídil muž ročník 1970. V tomto případě byly dechové zkoušky pozitivní u obou řidičů, u motocyklisty s výsledkem 0,18 promile, u řidiče auta pak 0,33 promile," informovala mluvčí policie. Motorkář utrpěl lehká zranění a byl převezen do Sušické nemocnice.

Motorkář skončil ve svodidlech

Krátce po třetí hodině odpoledne havaroval motorkář u Letskova na Tachovsku. "Z prvotního šetření vyplývá, že motocykl zřejmě vlivem rychlosti narazil do svodidel a přepadl přes ně," uvedla policejní mluvčí. "Řidič utrpěl středně těžká zranění, převezli jsme jej na akutní příjem Fakultní nemocnice Plzeň," doplnila mluvčí záchranné služby. "Alkohol byl u řidiče vyloučen dechovou zkouškou, škoda byla vyčíslena na 60 tisíc korun," dodala mluvčí policie.

Četnými, ale naštěstí lehčími zraněními skončila havárie osobního auta u obce Zliv an Tachovsku. "Řidič ročník 1974 jel ve směru od Plané a u odbočky na Zliv havaroval do stromu. Dechová zkouška na přítomnost alkoholu měla pozitivní výsledek a to 2,4 promile," informovala Jelínková.

Záchranáři zasahovali také u několika pádů cyklistů, všechny se naštěstí obešly bez vážných zranění.