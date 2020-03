Po desáté hodině došlo včera ke střetu dvou osobních vozů mezi Ejpovicemi a Tymákovem.

Páteční dopravní nehoda u Ejpovic | Foto: HZS

Do prostoru pod dálnicí vyjížděly všechny záchranné složky. Profesionální hasiči z Rokycan zajistili místo události a ženu z vozu Fabia společně se dvěma dětmi předali do péče záchranářů. Do nemocnice v okresním městě ta pak transportovali pouze jednatřicetiletou ženu s lehkým zraněním. Motoristé mohli místo kolize objet s maximální opatrností a policisté zjišťovali, jak k havárii došlo.