Jedna z nich se odehrála v hrádku a vyžádala si přítomnost zdravotníků. Obdobně to vpadalo po čtrnácté hodině při vjezdu do okresního města Řidič bílé škodovky tu na bývalé mezinárodní silnici z Plzně do Rokycan sjel do příkopu a vůz vzápětí narazil do betonového můstku. Zatímco dvaatřicetiletý muž za volantem vyvázl bez újmy na zdraví, hůře dopadla pasažérka. Spolujezdkyni ve vysokém stupni těhotenství transportovali záchranáři do nemocnice. Naštěstí bez vážnějšího zranění.