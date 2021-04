Na místě zasahovaly všehcny záchranné složky. "Vyproštění osob z vozu nebylo potřeba, všichni byli již venku," uvedl mluvčí hasičů Petr Poncar.

Záchranná služba pak převezla tři osoby do nemocnice. "Tři cizinci ve věku 35 až 45 let utrpěli středně těžká zranění. Všechny jsme při vědomí transportovali do Fakultní nemocnice Plzeň," uvedl Vítězslav Sladký ze záchranné služby.

Mikrobus převážel na přívěsu osobní automobil.