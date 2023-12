Nový grafikon železniční dopravy platí od neděle 10. prosince. A hned první den přinesl mimořádnou událost, kdy odpoledne vykolejil ve Stupně osobní vlak na trati Radnice – Bezdružice.

Ve Stupně na výhybce vykolejil osobní vlak | Foto: Týna Rajchartová

Právě prodloužení provozu ze severu Rokycanska až na Tachovsko (což obnáší 79 km) je jednou z novinek grafikonu. Stanice ve Stupně je výjimečná tím, že tu dochází k obratu souprav. A na výhybce zde nyní vykolejil vlak Českých drah s označením Os 27310. Nehoda se obešla bez zranění a podle předběžných vyjádření odborníků mohlo jít o chybu strojvedoucího.

České dráhy zavedly náhradní autobusovou dopravu až do nočních hodin.

Cestujícím připomínáme i změny na trati Rokycany – Nezvěstice. Vlak s odjezdem ve 21:57 z Mirošova města do Rokycan je nově prodloužen až do Plzně, kam přijede ve 22:39 hodin. Nejezdí však už vlaky Nezvěstice – Příkosic ve 4:33 a ve 20:33 a zrušen byl i spoj z Mirošova ve 3:50 do Nezvěstic. Nově je naopak zavedeno víkendové spojení Mirošov město (odjezd v 5:00) – Rokycany (5:15).

Pokud jde o páteřní trať mezi Prahou a Plzní, mohou pasažéři v pracovních dnech využít nový pár vlaků z Plzně hlavní nádraží ve 13:03 do Rokycan a zpět z Rokycan ve 13:42 do Plzně.

Vlak s odjezdem v 7:27 z Plzně do Rokycan a vlak s odjezdem 7:22 z Rokycan nově jezdí v pracovní dny kromě vánočních a letních prázdnin.