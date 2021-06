Facka do výchovy patří, říká po startu ankety Deníku devět z deseti Čechů

Redakce





/ANKETA/ Fyzické tresty do výchovy podle Čechů patří. Alespoň to vyplývá z prvních reakcí čtenářů, kteří se zapojili do ankety Deníku ke vztahům rodičů s dětmi. Devět z deseti dotázaných je pro využití pohlavku či facky ve výchově. Většina z nich by fyzické tresty používala jen výjimečně, ale zhruba každý třetí je pro pravidelné používání.