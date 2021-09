Podzimní krajská výstava německých ovčáků a oblastní výstava ČKS (všechna plemena) se uskuteční v sobotu 25. září na kynologickém cvičišti v Rokycanech v Plzeňské ulici. Přejímka čtyřnohých přátel bude od 7 do 8.30 hodin a zhruba v 9.15 začne posuzování v kruzích.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.