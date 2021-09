Svazový projekt Týden hokeje opět oslovuje klub HC Rokycany. Kluky i děvčátka od 4 do 8 let i jejich rodiče zve v sobotu odpoledne na ledovou plochu. nejlépes bruslemi, helmou a rukavicemi (bude případně zapůjčené). Účastníkům se budou věnovat zkušení trenéři.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.