Ilustrační snímek. Knihkupectví | Foto: Deník / Petr Krňávek

Hlasujte do konce března o nejoblíbenější dětskou knihu roku 2020. Anketu vyhlásila Národní pedagogická knihovna J. A. Komenského a je určena dětem a mládeži do 18 let. Možné je hlasovat pro knihu českého i zahraničního autora (která byla přeložena), beletrii i naučnou literaturu. Myšlenkou ankety je podpora čtenářské gramotnosti u nejmladší generace.