Vánočně laděnou sbírku pro pejsky z němčovického útulku pořádají v Kařezu.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Zúčastnit se může každý, kdo má rád čtyřnohé přátele. V odchytovém zařízení přivítají staré deky a ručníky, obojky i vodítka, pelíšky, čisticí prostředky, krmivo všeho druhu (konzervy, piškoty, pamlsky) s výjimkou granulí. Dárky lze až do 18. prosince nosit do salonu kosmetiky Lavende nebo do sídla kařezského úřadu.