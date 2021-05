Vzhledem k epidemické situaci se uskuteční v on-line podobě. Do republikového kola postoupilo celkem 19 mladých kytaristů a kytaristek ze 7 krajů České republiky, a to Plzeňského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Středočeského, Jihočeského a Jihomoravského.

Hudebníci zaslali videonahrávky svých písní. Soutěž má dvě kategorie – do 14 let a 15-18 let. Podle pravidel všichni zahrají a zazpívají dvě písně, z nichž jedna musí být lidová a druhá z jakéhokoliv žánru. Zvláštní kategorii tvoří autorská soutěž, která je hodnocena samostatně. Jednotlivá vystoupení hodnotí pětičlenná porota z řad plzeňských muzikantů. Přenos soutěže sledujte zítra od 10 hodin na webu zlatastruna.cz. Na závěr se dozvíte vyhodnocení.