Z představení Divadla Alfa Tajemný hrad v Karpatech. | Foto: Divadlo Alfa

Do zapadlé karpatské vísky hluboko v lesích, kterou obývají vskutku prapodivní lidé, přichází jednoho dne hrabě Telek se svým sluhou Rockem. Pátrají zde po Telekově dávné lásce, operní zpěvačce Stille, jejíž zmizení a možná i smrt má na svědomí zlotřilý baron Gorc. Jak se brzy ukáže, tajemný hrad nedaleko vesnice skrývá nejen barona Gorce, ale i řadu dalších překvapení. V bláznivém a velkolepém finále se všichni aktéři potkávají v útrobách hradu, který však má díky baronovu dvornímu vynálezci Orfanikovi co nevidět vylétnout do povětří. Obrovský výbuch způsobí nejen velikou zkázu, ale přinese s sebou i překvapivé a šťastné rozuzlení. Zhlédněte představení v přímém přenosu z plzeňského Divadla Alfa. Na pódiu uvidíte Petra Vydareného, Josefa Jelínka, Boba Holého, Andreu Ballayovou, Marii Mrázkovou a další. Představení začíná v 17 hodin a naladíte jej na YouTube kanálu Alfa zírá.