Okresní zahrádkářská výstava se uskuteční tuto sobotu na Masarykově náměstí v Rokycanech. Přesněji v Zeleném domě za kašnou, kde nabídnou výpěstky zahrádkáři celého okresu. K vidění bude to nejlepší ovoce, zelenina a květiny. Mezi 14. a 16. hodinou pak zodpoví odborník dotazy návštěvníků. Součástí jednodenní přehlídky bude rovněž soutěž o nejlepší expozici. Dodejme, že pořadatelům z rokycanské organizace ČZS podalo pomocnou ruku vedení města.

Sobota 2. října od 9 do 16 hodin v centru Rokycan

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.