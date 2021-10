Rokycany – Potíže se sestavou měli trenéři družstva mladších žákyň Házené Rokycany při prvním mistrovském turnaji. Vyřešili to doplněním tří chlapců, kteří pomohli děvčatům ke dvěma výhrám.

I. liga žen: děvčata TJ Sokol Ejpovice neměla nárok s Přešticemi (13:23), ale v neděli s Blovicemi to bylo mnohem vyrovnanější. Naše zástupkyně prohrály po boji 18:19.

II. liga mužů: Ejpovice se rozjely přes kopec do Kyšic, kde prohrály 13:16 (4:8). Všenice měly volno.

