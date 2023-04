Zahajovací díl Českého poháru v cross country v Kutné Hoře tonul v bahnité záplavě. Účastníkům se následně v otevřeném dopise omluvil předseda svazové komise MTB Josef Dlohoš.

Zacpaná trať při závodě žen. | Foto: Pavel Křikava

Nešlo o apríl. Nepřízeň počasí, déšť, bláto k závodům na horských kolech patří, jenže tohle byl extrém. Zahajovací díl Českého poháru v cross country v Kutné Hoře tonul v bahnité záplavě.

„Podmínky měli sice všichni stejné, ale o cyklistiku nešlo, protože tři čtvrtě trati byly nesjízdné. Závodníci se brodili lepkavým blátem, bylo to o morálu, ale u mladších kategorií i o tom vůbec unést těžké kolo. Zvlášť v kopcích, které mladí bikeři zdolávali i na několikrát,“ komentoval úvodní díl série Jaroslav Ryba, šéf Author Teamu Stupno.

Účastníkům závodů se následně v otevřeném dopise omluvil předseda svazové komise MTB Josef Dlohoš.

Zápas s bahnem.Zdroj: Pavel Křikava

Řada bikerů na start vůbec nenastoupila, nebo rychle vyklidila pole. Třeba favorizovaný Ondřej Cink zabalil závod už po polovině okruhu. V elitních kategoriích zvítězili česká šampionka Jana Czeczinkarová (Berria Vittoria Factory) a slovenský mistr Matej Ulík (Expres CZ Tufo Kolín).

Pátý mezi šedesátkou mužů dojel Jan Rajchart (na snímku), končící v týmu Gapp System – Kolofix. „Už dlouho jsem tak vysoko neskončil. Vlastně od vítězství na mistráku pár let zpátky,“ komentoval 26letý biker umístění na pódiu. „Hodně se běhalo, do kopce s kolem na rameni. Nejelo to ani po rovině, ve sjezdech se padalo. I mě potkal pád, ale nic vážného,“ říkal Rajchart s tím, že nejhorší bylo lepkavé bahno. „Kolo se rychle zanášelo. Možná mi trochu pomohla jednonohá vidlice, ale vzadu se to lepilo daleko víc. Snažil jsem se bahno vyhazovat rukama,“ popisoval bahnitou torturu. Přitom se musel obejít bez výraznější podpory v depech. „Pomáhala mi jen přítelkyně a Jarda Ryba,“ doplnil Rajchart.

Jan Rajchart (uprostřed) přijímá gratulace v cíli.Zdroj: Pavel Křikava

Spekuluje se, že by měl znovu zakotvit v mateřském klubu ze Stupna. „Nové působiště bych chtěl oznámit co nejdříve,“ uvedl bez dalších podrobností.

Mezi čtyřiadvacítku klasifikovaných žen se z regionu vmáčkly Kateřina Vaverková (17., COPR TJ Přeštice), reprezentantky Simona Spěšná (15., js Brunex Superior Factory) a Adéla Holubová, šampionka do 23 let, nově v dresu týmu Rouvy Specialized (13.). Nejvýš na 11. pozici skončila Adéla Foltýnová z BC Město Touškov.

Mezi mladými bikery se blýskly naděje plzeňské MS Bike Academy – Martin Verner, třetí mezi staršími žáky, a v mladších kategoriích pak Adam Breburda, Ondřej Kleisner a Petra Kejzlarová.

Český pohár v XCO pokračuje v závěru dubna v Městě Touškově.

Klíčový podpis. Obránce Zámorský zůstane ve Škodovce další dvě sezony