První duel s Domažlicemi byl pojatý oboustranně prestižně. Chodové na svého rivala svědomitě připravovali i s vědomím předchozího domácího kolapsu ve druhém poločasu s Litoměřicemi B. V Jiráskově ulici však nezvládli úvod, když neuhlídali Eismana se Šaškem V páté minutě Rokycany vedly 13:5, ale čtvrtina vyzněla smírně! Bouřlivou atmosféru v hale poté utlumil vynikající výkon hostů, kteří přidali přesnou střelbu a v poločase měli náskok dvanácti bodů.

Po změně stran se děly věci. Jiskra dala první koš ze hry až po devíti minutách a ani trestné hody jí nevycházely. Rokycany toho využily k otočení skóre, ovšem zdaleka vyhráno neměly. Závěr byl hektický a soupeř se několikrát zlobil na dvojici rozhodčích. Domácí si s podporou skvělých fanoušků nenechaly těsnou výhru vzít a netušily, že druhý duel bude jako přes kopírák.

KLATOVSKÝ ODPOR

Poučeni z průběhu předchozího derby se Rokycany pustily do Klatov zhurta. V poločase měly k dobru patnáct bodů, jenže pak viditelně polevily a protivník byl na koni. Šumavané se ujali vedení a v poslední desetiminutovce z toho byl boj o každý míč. Se šťastným koncem pro SKB, který může dýchat volněji.

ZA DVĚMA SOUPEŘI

Včera se Rokycany vypravily do Radotína a dnes jedou do Příbrami. Alespoň jedna výhra by se SKB náramně hodila, o čemž svědčí aktuální pořadí.

1. BK Levharti Chomutov 16 16 0 1597:1072 32

2. Sluneta Ústí nad Labem 16 11 5 1167:1113 27

3. Sokol Žižkov 16 10 6 1296:1178 26

4. Sokol Písek Sršni B 17 9 8 1325:1310 26

5. BK Jiskra Domažlice 16 9 7 1316:1221 25

6. Slavoj BK Litoměřice B 16 9 7 1161:1149 25

7. SKB Rokycany 16 8 8 1187:1282 24

8. BK Wolves Radotín 17 6 11 1378:1480 23

9. Tigers České Budějovice 17 5 12 1212:1395 22

10. BK Klatovy 16 5 11 1211:1300 21

11. BK Příbram 2000 17 2 15 1244:1594 19

U12 V KLATOVECH

Z dalších družstev SKB zasáhnou dnes do bojů jen žáčci, a to na klatovské palubovce. Hrají tu až od 15 a 16.45 hodin.