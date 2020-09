Miniturnaj družstev II. ligy mužů se koná dnes v hale BK Klatovy na Husově náměstí. Mezi třemi účastníky nechybí SKB Rokycany, který se po poledni střetne s Domažlicemi a v 15.30 hodin s domácím celkem.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Oddíl z Jiráskovy ulice hlásí početné zastoupení v soutěžích. Druholigisty povede Kalabza, rezervu mužů Rispler, tým do 19 let opět Kalabza, sedmnáctku Pechman a o žáky se budou starat Rispler, Honsová, Zajíčková, Kutina a Svoboda. Přípravku plus Šmoulinku má na povel Jiří Zeithaml.