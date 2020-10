Basketbalové naděje padly

Do oblastního přeboru vstupoval smíšený tým SKB Rokycany do 12 let v Karlových Varech. S tamní Lokomotivou absolvoval dva vyrovnané souboje, kdy nejprve prohrál 40:45, aby v odvetě zvítězil 45:44.

Mladí basketbalisté SKB Rokycany (v černém) si neporadili v premiéře oblastního přeboru s Přešticemi. Nejprve smíšený tým U12 prohrál o 27 a pak o sedm bodů. Foto Deník/Václav Havránek | Foto: Deník / Václav Havránek