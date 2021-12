U kolébky stál Jiří Ekl. Známý farmář a vytrvalec (mimochodem do dneška drží traťový rekord Vánočního krosu v Mýtě) a před pár lety mu podala pomocnou ruku obec. Zatímco loni se setkání sportovců všech věkových skupin stalo součástí krajského mistrovství v krosu a dorazila třeba olympionička Tereza Hrochová, bylo to nyní při jubilejním ročníku o něco chudší. ve stejném termínu se totiž konaly další podniky, ale na kvalitě to neubralo! Dva okruhy měřily 8560 metrů a podívejme se, jak to dopadlo.