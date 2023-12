Třetího ročníku trailového běhu na sedm kilometrů se ve Stupně zúčastnilo 157 závodníků, 96 mužů a 61 žen.

S úsměvem probíhají cílem stupenské házenkářky (zleva) Štěpánka Hadová a Michala Seimlová. | Foto: Ondřej Totzauer

Stupno (Rokycansko) – Zimní počasí, ani záplavy sněhu neodradily běžce od účasti na Stupenské sedmičce vol. 3. Třetího ročníku trailového běhu na sedm kilometrů se ve Stupně zúčastnilo 157 závodníků (96 mužů a 61 žen).

Na startu se sešlo 157 běžců.Zdroj: Ondřej Totzauer

„Nečekaná kalamita nás trochu zaskočila. Ještě v den závodu napadlo asi třicet centimetrů sněhu a obávali jsme se, zda lidi přijdou. Ale přišli a běh měl i přes tu nadílku znovu skvělou atmosféru,“ hodnotila akci hlavní organizátorka Denisa Jelínková z TJ Sokol Stupno.

Mužům suverénně vládl úspěšný maratonec, povoláním učitel na základní škole Michal Burian z SK Sporting Příbram. Sedm kilometrů v bílém nadělení uběhl za 31 minut, téměř o čtyři minuty rychleji než druhý Václav Lorenc (Fitness Luby, 33:54). Třetí absolutně skončil Lukáš Čechura (Smědčice, 34:46), vítěz kategorie 36 – 45 let. Prvenství mezi veterány si až ve finiši vybojoval Jiří Bretšnajdr ze stupenského Author Teamu (35:45).

Radost v cíli.Zdroj: Ondřej Totzauer

Nejrychlejší žena Veronika Palková z Tlustic oběhla náročnou trať za 36:56 min. a v pořadí i s muži uzavřela první desítku. Druhá celkově skončila Eva Štěpánková (BŠP3, 40:00), třetí pak Kateřina Břachová (Plzeň, 41:15). Nevděčně čtvrtá, ale první v kategorii 16 – 35 let doběhla domácí Kristýna Richterová (SKH Stupno, 41:47). To už byl v cíli také vítěz mezi kluky do 15 let, Vojtěch Šmíd (40:17), v téže kategorii dívek byla nejrychlejší Lucie Brichcínová (44:51, oba ze Stupna).

Účastníci běhu stejně jako v minulých letech přispěli na dobrou věc. „Letos to bylo na podporu nemocného Filípka z Volduch. Celkově se vybralo 11 tisíc 630 korun,“ oznámila Denisa Jelínková.