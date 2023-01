Pro dvaatřicetiletého Cinka to byl poslední závod v trikotu stáje Kross Orlen Cycling team, protože tento tým předčasně ukončil svou působnost. Rodák z Rokycan přestoupil do španělského Mondraker Primaflor, za který závodil v roce 2018. Cink podepsal kontrakt na dva roky.

„Konec týmu Kross Orlen Cycling byl pro mě docela šok, nečekal jsem, že se to stane. Ono se o tom mluvilo každý rok, ale vždycky se to povedlo udržet. Rozhodnutí pro Mondraker bylo spíš pocitový, už jsem tam byl, takže vím, kam jdu. Tehdy jsem předčasně ukončil smlouvu, protože mi to nevyhovovalo. Teď jsem cítil, že to nebylo úplně fér, takže jsem i tak trochu měl pocit, že bych jim to měl vrátit, opravdu o mě moc stáli. Tým už funguje na jiné úrovni. Francesco je super manažer,“ řekl serveru mtbs.cz Ondřej Cink.

Výsledky Přívětická 12

Muži:

Kolo: 1. Cink (Kross Orlen Cycling team) 27:30 min., 2. Pitel (Plzeň) 28:35, 3. Beneš (Klatovy) 29:04.

Běh: 1. Šneberger (AC Falcon Rokycany) 46:42 min., 2. Břach (Plzeň) 53:18, 3. Pakandl (Kola Pakandl) 57:05.

Ženy:

Kolo: 1. Grohová (Author Team Stupno) 32:58 min., 2. Vítková (bike klub Město Touškov) 43:54, 3. Konopová (Author Team Stupno) 51:00.

Běh: 1. Palková (Tlustice) 53:34 min., 2. Cermanová (CK Příbram Fany Gastro) 58:46, 3. Richterová (Skh Stupno) 1:02:13 hod.

