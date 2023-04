V týmu Kolofixu došlo ke škrtům, ale mám okolo sebe skvělé lidi, takže sezona jede dál. Jen to urychlilo zvažovaný návrat k Jardovi Rybovi do klubu, kde jsem kariéru odstartoval, uvedl jezdec, který pochází ze stejné obce i líhně jako Ondřej Cink.

Jan Rajchart (uprostřed) přijímá gratulaci Jaroslava Ryby (vpravo) k pátému místu v pohárovém závodě v Kutné Hoře. | Foto: archiv

Jak jsme už uvedli, biker Jan Rajchart je po jedenácti letech, řadě peripetií a přestupů zpátky v mateřském Author Teamu Stupno. Sezonu sice 26letý cyklista rozjel v barvách Gapp System – Kolofix, ale pak doplatil na nečekané zúžení soupisky.

„V týmu Kolofixu došlo ke škrtům, ale mám okolo sebe skvělé lidi, takže sezona jede dál. Jen to urychlilo zvažovaný návrat k Jardovi Rybovi,“ uvedl závodník, který sestavu kolem reprezentantky Jitky Čábelické opustil po dvou sezonách.

Obnovenou premiéru ve staronovém dresu si odbyl o víkendu na Slovensku v závodě kategorie UCI C1. Po dlouhé cestě a seznamování s novým kolem dojel Rajchart sedmadvacátý.

Předtím ale v čase, kdy se ocitl bez týmové podpory, skončil pátý v rozbahněném úvodu Českého poháru v Kutné Hoře a ve Stříbře vyhrál zahajovací díl AC Heating Cupu. Ukázat se chce i v druhém dějství Poháru Plzeňského kraje v neděli na Velké ceně Města Touškova.

„V sobotu budu sice znovu závodit na Slovensku, ale v Touškově bych rád jel. Už proto, že týden nato se tu uskuteční druhý závod Českého poháru, takže je dobré si dopředu osahat trať,“ sdělil Jahoda, jak se mu přezdívá.

S krocením horského kola na závodních tratích začal Rajchart před lety ve Stupně na Rokycansku po vzoru staršího bratra Josefa či současné české jedničky Ondřeje Cinka.

S úspěchem. Ve stupenském dresu získal rodák z Újezda u Svatého Kříže třikrát v řadě titul českého šampiona v cross country, naposledy v kadetech.

V juniorském věku pak Rajchart zamířil do týmu Nutrend Specialized a z mistrovství světa v Norsku 2014 si přivezl bronz ze závodu štafet. Následovala etapa ve formaci České spořitelny, kterou si talentovaný biker vyšperkoval v roce 2017 domácím zlatem do 23 let.

Úspěch ho vystřelil mezi silničáře a během sezony v dresu elitního hradeckého týmu Elkov Author stihl vyhrát závod Českého poháru a na domácím šampionátu bral bronz do 23 let.

Jenže po roce v týmu skončil a po epizodě v celku Sparty se vrátil k horským kolům. Přes tým Ethic se dostal až do ambiciózní sestavy Gapp System – Kolofix, jenže i tahle výzva skončila. Rajchart se však nechtěl vzdát závodních ambicí, ačkoliv se zároveň začal věnovat trénování mladých závodníků.

A i v tom je úspěšný. Konečně měl dobré učitele, Františka Raboně st. nebo Karla Martínka.

Předávat zkušenosti mladým by měl Rajchart i po návratu do Stupna. „Budu v pozici závodníka, ale i trenéra a mentora mladých jezdců,“ potvrdil Jahoda.

Jeho návrat by měl být zároveň impulsem pro stupenský klub, který znovu pomýšlí na vyšší cíle. Asi jako v letech, kdy tu vyrůstal Cink. „Tehdy s námi Jarda Ryba objížděl domácí i zahraniční závody, teď bych to měl převzít já. Šikovní kluci a holky tu jsou, tak uvidíme, co z nich vyroste,“ uvedl Rajchart. „Na Slovensku se mnou byl třeba junior Jan Lehký a skončil dvanáctý,“ doplnil.