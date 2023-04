Padesátka závodníků na horských kolech, žen i mužů, a jeden na koloběžce se zúčastnili letošních Rokycanských krpálů.

Start letošních Rokycanských krpálů. | Foto: Rokycanští patrioti

Sedmý ročník amatérského závodu pro veřejnost v okolí Rokycan dlouhý 54 kilometrů s převýšením 1200 metrů uspořádali Rokycanští patrioti. Trať kopírující loňský okruh se startem a cílem v areálu FC Rokycany zavedla účastníky na všechny výrazné vrcholy v okolí města – Žďár, Hrádecký vrch, Kouklovu horu, Konesův vrch, Kotel, Maršál a Čilinu. Závodníci tak v krásné krajině zdolávali náročné výjezdy, adrenalinové sjezdy, ale i atraktivní lesní traily přes kořeny, kameny a vodu.

Absolutní vítěz Petr Šindelář.Zdroj: Rokycanští patrioti

Absolutním vítězem závodu se stal Petr Šindelář z Velosportu Domažlice, který obtížnou trasu projel v čase 2:17:14 hodiny a zároveň ovládl i kategorii třicátníků. I druhý absolutně byl jezdec kategorie 30 – 39 let. A to Jakub Matějka (Dovedové Křešín, 2:20:26) jen ale těsně před Liborem Morgensteinem (Kola Pakandl, 2:20:31), jinak nejrychlejším čtyřicátníkem, a vítězem kategorie nad 50 let Tomášem Jandou (Cyklo Atom, 2:20:52).

Trio nejrychlejších žen (zleva) druhá Jana Žídeková, vítězka Jana Dubcová a třetí Petra Gávelová.Zdroj: Rokycanští patrioti

Mezi ženami zvítězila Jana Dubcová z Plzně (2:36:40) před Janou Žídekovou (Training &Food, 2:57:46). Závod mixů ovládla dvojice Klára Vitásková, Václav Šuser, a to v souhrném čase 5:36:03 hodiny. Jen o málo méně, 5:19:00 hodiny, zdolával trasu Ladislav Ludolf na koloběžce.

Mapa závodu.Zdroj: Rokycanští patrioti

Rokycanské krpály 2023 – výsledky (54 km):

muži 18 - 29 let

1. Sekyrka 3:13:04 hod.

muži 30 - 39 let

1. Šindelář (Velosport Domažlice) 2:17:14, 2. Matějka (Dovedové Křešín) 2:20:26, 3. Strieženec 2:25:23.

muži 40 - 49 let

1. Morgenstein (Kola Pakandl) 2:20:31, 2. Šturm (Cyklo Atom) 2:28:49, 3. Suchý (Radyně Bike Team) 2:32:55.

muži nad 50 let

1. Janda (Cyklo Atom) 2:20:52, 2. Tomášek 2:29:43, 3. Šesták 2:50:41 (oba WinPeaks).

ženy

1. Dubcová (Bjež Racing Team/Plzeň) 2:36:40, 2. Žídeková 2:45:51, 3. Gávelová 2:57:46 (obě Training &Food).

mixy

1. Šuser, Vitásková 5:36:03, 2. Kodl + Laudová 6:06:12, 3. Babka + Konopová 7:36:34.

koloběžky

1. Rudolf (Rokycany) 5:19:00.