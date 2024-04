Sváteční podnik v obci na Rokycansku zahájí UCI AC Heating Cup, nový prestižní seriál pod hlavičkou Mezinárodní cyklistické unie. Přihlášeno je přes tři sta bikerů z pěti států.

Ondřej Cink, na snímku z loňského ročníku vpravo s Jaroslavem Rybou z pořádajícího týmu, bude znovu největší hvězdou mezinárodního závodu ve Stupně. | Foto: Pavel Křikava

Nikoliv ve žhavém létě, jako minulé roky, ale hned na úvod sezony o Velikonocích se roztočí Horská kola Stupno.

Bude to jízda.

Sváteční podnik v obci na Rokycansku zahájí UCI AC Heating Cup, nový prestižní seriál v cross country pod hlavičkou Mezinárodní cyklistické unie. Pětidílná série pokračuje za čtrnáct dní ve Stříbře a poté zavítá do Aše, Ústí nad Labem a Vimperka.

Stupenský závod poskočil už do kategorie UCI C2, souboje mužů a žen se na náročném technickém okruhu u areálu Ultramarinka skuteční v sobotu. Neděle je vyhrazena závodům dětí.

„Pro elitní i juniorské kategorie je to první příležitost získat doma cenné body do UCI rankingu. Výsledky juniorů a juniorek se navíc započítají do nominace pro mistrovství Evropy v Rumunsku,“ říká hlavní organizátor a ředitel série Ondřej Paur.

Na bikery čeká zase o něco vylepšený okruh v lese s divácky zajímavými skoky, lávkami i kořenovými úseky. Při vytyčování natáhli organizátoři přes sedm kilometrů vymezovací pásky, v areálu Ultramarinka přidali půl kilometru kovových plůtků. V akci bude o víkendu 70 pořadatelů.

„Aktuálně je přihlášeno 329 bikerů z pěti států a věříme, že se paleta národností ještě rozšíří,“ podotýká Paur, který stupenský závod i celou sérii chystá s Jaroslavem Rybou.

Na trati leží finanční prémie v celkové výši 56 200 korun, do boje o některou z nich se pustí i čeští závodníci včetně reprezentantů usilujících o start na olympiádě v Paříži.

„Těší nás, že v tomhle ohledu hrají prim jezdci z regionu, ať Simona Spěšná, Adéla Holubová a hlavně Ondra Cink. Ve Stupně začal svou kariéru, je tu doma a je nažhavený se prát o vítězství,“ prohlásil Paur, který ve stupenském klubu s Cinekm začínal a dotáhl to až do juniorské reprezentace.

Třiatřicetiletý Cink, účastník tří olympiád a hvězda týmu Primaflor Mondraker, přijede do rodné obce povzbuzený druhým místem z nedávného závodu C1 v rakouském Langenlois. A fanouškům se mimo jiné odmění autogramiádou.

Víkendovým děním ve Stupně budou provázet zkušení spíkři, pro diváky je v areálu Ultramarinka připraven bohatý doprovodný program, exhibice ve street trialu, stánkové Expo partnerů i občerstvení.

Jsme připravení, plni očekávání, hlásí trenér Andrašovský

Horská kola Stupno 2024

sobota

9.00: kadeti, muži Open – amatéři

11.00: junioři

13.00: street-trialová exhibice

14.00: ženy Elite, juniorky, kadetky

16.00: muži Elite

17.25: závod kočárků

18.00: autogramiáda O. Cinka

18.30: hudba, pivo, posezení

neděle

9.00 až 11.00: žáci

11.15: odrážedla (zdarma)

11.40 až 12.40: děti 10 let a ml.

Více na www.joycycling.cz