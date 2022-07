„I když jsem prohrála, zápas jsem si moc užila. Bylo to mé první čtvrtfinále a rovnou na centrálním dvorci ve Wimbledonu, který mám tak ráda. Dala jsem do toho všechno. První set vyšel, jak jsem chtěla. Potom se mi ale v úvodu dalších setů přestal dařit servis, a když dáte zkušené hráče, jako je Ons, šanci, využije ji. Hru ještě vygradovala a zasloužila si to,“ uznala Bouzková po utkání.

Nejlepších deset vteřin života

Slova uznání měla pro Bouzkovou i její soupeřka, která ocenila především zarputilost, s jakou šla rodačka z Prahy do každého míče. Ikonický byl míček na začátku třetího setu – Bouzková sice skončila na kolenou, přesto celou výměnu nakonec vyhrála a sklidila zasloužené ovace. „Řekla jsem jí, že jsem si kvůli ní prošoupala tenisky, jak mě pořád honila po kurtu. V té výměně se stalo úplně všechno. Bylo to krásné. Nezapomenu na ni, ani na to, co následovalo pak. Lidé mi tleskali, byl to krásný moment. Asi nejlepších deset vteřin mého života,“ zasnila se česká tenistka.

Aktuálně 66. hráčce světa se během svého úspěšného působení na Wimbledonu poštěstila i účast na centrálním kurtu, který letos slaví sto let od svého spuštění. „Hodně jsem si užila příchod chodbou ke kurtu, kolem kavárny pro členy klubu a hosty. Jsou tam hezké obrazy, z těch prostorů čiší historie. A potom mě zaujal takový zvláštní potlesk lidí. I když celé hlediště aplaudovalo a jásalo po mé povedené výměně ve třetím setu, pořád to znělo tak nějak decentně,“ všímala si Bouzková.

Džabúrová píše africké tenisové dějiny

Po kratší pauze čeká rodačku z Brandentonu betonová sezona, který vyvrcholí na přelomu srpna a září. „Teď přijdou zápasy na betonu, který mám také ráda. Jsem hrdá na to, co jsem teď dokázala a že mohu čelit takto velkým hráčkám. Je to pro mě velký posun dopředu,“ těší Bouzkovou.To Džabúrovou čeká v boji o finále velké překvapení turnaje – ve skvělé formě hrající Němka Tatjana Mariová, které patří až 101. místo ženského žebříčku WTA.Pro tuniskou tenistku je navíc blízko obrovský milník.

Pokud by Džabúrová vyhrála titul na kurtech All England Clubu, stala by se historicky první Afričankou, které by se tento úspěch povedl.