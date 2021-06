A právě Čechová k němu přispěla dvěma body, vítězstvím nad Ukrajinkou Brateykovou pečetila vítězství, i když se o výhru musela rvát v pěti setech. „Říkala jsem si, že takhle to asi má být. Přece neztratím nervy v tolika letech při rozhodujícím setu. Už jsem podobně těžkých zápasů odehrála v kariéře tolik, že mi to dodalo sebedůvěru,“ prohlásila pak Dana Čechová, která už před finále oznámila, že končí kariéru.

„Když to není komplikované, nebaví mě to,“ okomentovala pro svazový web svoji poslední dvouhru s úsměvem na tváři.

Ve čtvrtém setu totiž vedla už 8:1, přesto ho prohrála. „Neudržela jsem tam nervy, když jsem si myslela, že se to nějak uhraje. Ono se to ale neuhraje, tohle může být ponaučení pro všechny ostatní. Já jsem se však cítila dobře a věděla jsem, že když to půjde do pátého setu, nic moc se neděje,“ pokračovala Čechová, která předtím porazila i obranářku Ševčíkovou. V pátém zápase nestačila jen na polskou olympioničku Partykaovou.

Ta se zasloužila v neděli o všechny tři body Hodonína.

Stolní tenistky Břeclavi se vrátily na mistrovský trůn po osmi letech. A třešničkou na dortu je, že v nádherné finálové bitvě udolaly 2:1 na zápasy české šampionky posledních let z Hodonína. Jen tak mimochodem z města, kde se Čechová narodila.

Mistrovský titul však neputuje do Ejpovic jen její zásluhou, trenérem družstva byl její manžel Roman.

„Ten týden byl strašně dlouhý, moc jsem toho nenaspal. Závěr ale pro nás skončil geniálně, když rozhodla Dana v posledním utkání své kariéry. A teď jdeme slavit,“ zavelel kouč domácího týmu a manžel hlavní hvězdy Roman Čech.

Po konci dramatického finále propukly naplno emoce. Zatímco na hodonínské straně nechyběly ani slzy, domácí tým byl v euforii.

Čechová sice hráčskou kariéru ukončila, ale letošní vrchol sezony jí neunikne. Do Tokia pojede jako trenérka nizozemské naděje Britt Eerlandové.

A jako trenérka by pak měla pokračovat od příští sezony i v Břeclavi.