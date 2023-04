Kam za sportem na Rokycansku?

Fotbal, ilustrační foto | Foto: Deník / Václav Havránek

FOTBAL: už na Velký pátek kopou v areálu Husových sadů ligoví žáci Rokycan U13 a U12 s FK Klatovy 1898. Od 16.30 následuje divizní souboj mužů mezi FC a Českým Krumlovem. Ve stejný den odjíždějí chlapi z Radnic do Vejprnic (krajský přebor).

V sobotu se pokračuje. V regionální 1. B třídě je od 15 hodin na pořadu derby Zbiroh - Radnice B a v 16.30 se pokračuje: Volduchy - Plasy, Příkosice - Úněšov.

Dočkají se také účastníci okresního přeboru a všech šest střetnutí má výkop v 16.30: Raková - Mirošov, Strašice - Březina, Hrádek - Těškov, Skomelno - Dobřív, Břasy - Kakejcov a Holoubkov -§ Cheznovice.

Neděle je chudá. Od 16.30 Mýto versus Lhota (přebor kraje) a Rokycany B - Kaznějov (1. A třída).

STOLNÍ TENIS: ve Svojkovicích mají v pátek 7. dubna před devátou hodinou sraz neregistrovaní hráči. Rozlosování je v 8.45 a aktéři si donesou sportovní obuv i vybavení na ping-pong.

TJ Sokol Dobřív pořádá v pátek 7. dubna 2023 od 10 hodin

Za zelenými stoly se setkají i zájemci v Dobřívě. V pátek 7. duábna to bude mládež do 15 let se zápisem od 9.30 do 9.50 hodin v sokolovně. Doporučené je vhodné obutí a pohodlné oblečení i pálka (lze si ji půjčit na místě). Drobné občerstvení a ceny jsou zajištěné.

V sobotu se od 9.30 koná na stejném místě turnaj pro registrované i neregistrované hráče. S prezentací od 9 do 9.20 hodin a startovným sto korun. Hraje se o ceny a o občerstvení je postaráno.