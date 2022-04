Dočasný domov našla v Plzni česká reprezentace házenkářek a dnes tady nastoupí v kvalifikaci o Euro 2022 proti olympijským vítězkám z Tokia a stříbrnému týmu z loňského světového šampionátu, týmu Francie.

„Tolik zlatých z olympiády a mistrovství světa na českých palubovkách dlouho nehrálo,“ připomněl český trenér Jan Bašný, že Francouzky budou kompletní.

„My bychom chtěli odčinit vysokou prohru z prvního zápasu,“ doplnil kouč.

O víkendu se pak přesune s národním týmem k dalšímu zápasu do Chorvatska. Čtvrtým účastníkem skupiny je Ukrajina, s níž mají Češky oba zápasy odložené.

Řezáčová se olympijských vítězek nebojí. Chtěla bych chytat, říká odhodlaně

„Je nepříjemné, že stále nevíme, jestli a kdy se budou dohrávat. Jaký bude postupový klíč na Euro,“ naznačil Bašný, že jsou stále otazníky.

Češky první dva zápasy prohrály, ve Francii 22:38 a ve Zlíně s Chorvatskem 24:26. Šance na postup tak oživí jen vítězství v Chorvatsku, které hraje ve středu v Grazu s Ukrajinou.

Ve výběru české reprezentace je i brankářka Karin Řezáčová, která minulý týden dotáhla místní DHC poprvé v historii do play-off interligy, ale také jedna z nejlepších českých hráček současnosti, plzeňská rodačka Markéta Jeřábková z norského Vipers Kristiansand. V Plzni začínala i Julie Franková (nyní Slavia Praha).

A to ještě kvůli zranění vypadla z nominace Dominika Zachová (Thüringen).

„Francie je zatraceně těžký soupeř, jsou to olympijské vítězky. Ale půjdeme do zápasu s nimi s tím, abychom předvedly co nejlepší výkon, aby z toho měli radost i diváci,“ slibuje 20letá brankářka Karin Řezáčová, která věří, že přijde plný dům.

A ona osobně by se ráda dostala alespoň na nějaký čas do branky. Jedničkou totiž nejspíš bude Petra Kudláčková z francouzského Dijonu.

„Samozřejmě že bych chtěla chytat, udělám pro to v tréninku všechno. Ale netroufnu si cokoliv odhadovat, sestava je na trenérovi,“ usmála se Karin Řezáčová.

Nejen ji, ale i největší hvězdy ženské házené můžete vidět přímo v akci. Stojí za to přijít. Dnešní utkání začíná v městské hale na Slovanech od 20 hodin.

Česká stopa v zemi galského kohouta

Gólmanka Petra Kudláčková není jedinou házenkářkou v českém týmu, která v zemi olympijských vítězek působí na klubové úrovni.

Na soupiskách francouzských celků jsou i spojky Hana Kvášová (Sambre Avesnois), Markéta Hurychová (Saint Amand les Eaux) a od příští sezony tam přestupuje po pěti letech strávených v německém Blomberg-Lippe i Petra Kordovská, která bude hrát za Handball Plan de Cuques na předměstí Marseille.

A především pak trenér Jan Bašný, který se pár měsíců po sametové revoluci usadil na Korsice. Od této sezony si k české reprezentaci přibral i druholigový alsaský tým Achenheim Truchtersheim.