Nejlepší český biker dojel v rakouském Leogangu v cross country druhý, stejně jako v pátečním short tracku za Švýcarem Mathiasem Flückigerem.

Třicetiletý Cink potvrdil v olympijské sezoně výbornou formu, po čtvrtých místech z Albstadtu a Nového Města na Moravě dosáhl ve třetím dílu SP na pódiové umístění. Na stupně vítězů se člen týmu Kross Orlen dostal poprvé od závodu v andorrském Vallnordu v roce 2016. Po dnešku má na kontě mezi elitou tři druhé pozice a jednu třetí.

O první vítězství v kariéře v závodě Světového poháru bojoval Cink stejně jako v pátečním krátkém závodu s Flückigerem, s nímž jel dlouho ve dvojici. Švýcar českému bikerovi nastoupil v pátém ze šesti okruhů a vytvořil si rozhodující náskok, jenž v cíli činil 14 sekund. Třetí skončil s odstupem 45 sekund na vítěze Novozélanďan Anton Cooper.

„Řekl bych, že jsme na tom strašně podobně v kopcích, ale jak všichni ví, tak Mathias je magor ve sjezdech. I když dneska mi tolik neujížděl, ale pořád si dokázal udělat náskok a hned za to bral. Až mu to jednou vyšlo, podržel to dlouho a já si ho už nedojel. Bylo tam pořád deset vteřin. Jeli jsme oba nadoraz celý závod, bylo to těžké,“ uvedl Cink pro server mtbs.cz.

„Jsem samozřejmě šťastný, je to skvělý výsledek, ale hned po dojezdu to bylo spíš zklamání, to se musím přiznat. Chtěl jsem vyhrát,“ řekl český biker.

Cink se díky dvěma druhým místům v Leogangu posunul na průběžné druhé místo v SP, který vede s náskokem 140 bodů Flückiger. Dalším českým reprezentantům závod nevyšel, nejlepší z nich Jan Škarnitzl obsadil 48. pozici.

Ženskému seriálu stále neohroženě vládne Francouzka Loana Lecomteová, jež s obřím náskokem 1:48 minuty před Švédkou Jenny Rissvedsovou vyhrála i třetí závod v sezoně.

Nejlepší Češka Jitka Čábelická byla v rakouském Leogangu čtyřiadvacátá.

Olympijskou generálku obstará o prvním červencovém víkendu závod ve francouzském Les Gets.