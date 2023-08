Swietelsky Horská kola nabízí mezinárodní závod UCI C2, ale do akce jdou i hobíci a běžci.

Ondřej Cink si po roce znovu užije závod doma ve Stupně. | Foto: Pavel Křikava

O víkendu bude Stupno na Rokycansku patřit sportovcům, bikerům zvlášť. Koná se tu 16. ročník akce Swietelsky Horská kola.

Jestliže před rokem šlo o mistrovství republiky v cross country (XCO), letošním vrcholem bude sobotní závod UCI C2. Bojovat se ale bude i o tituly Plzeňského kraje a v rámci AC Heating Cupu si na své si přijdou hobíci a běžci.

Ve Stupně nebude chybět ani největší česká hvězda Ondřej Cink. Loni doma ve Stupně oslavil titul a teď se vrací k závodům poté, co v sezoně překonal další z řady zdravotních komplikací. Start je pro 32letého reprezentanta generálkou na mistrovství světa v Glasgow.

„Cítím se zdravý, ale přece jen mě prodělaná nemoc poznamenala. Měl jsem anginu, teploty a bral jsem antibiotika, takže tělo dostalo zabrat,“ připustil Cink.

Český reprezentant Ondřej Cink bude hlavní hvězdou závodu ve Stupně.Zdroj: Ondřej Totzauer

Kvůli nemoci jste nemohl v Bedřichově obhajovat post českého šampiona. Teď je už vše v pořádku?

Deset dní jsem neseděl na kole, musel jsem to zase rozjezdit, ale tenhle týden jsem už do toho skočil naplno. Nic jiného ani nezbývalo.

V sezoně to není poprvé, co vás zbrzdilo křehké zdraví. Povzbuzuje vás, že jste se předtím z poměrně krátké přípravy dokázal vrátit do světové špičky? Že ve vás ta výkonnost je?

Příjemně mě to překvapilo. Takže na to trochu sázím i nyní a start ve Stupně vítám dvojnásob. Závod je pro mě srdeční záležitostí, ale teď mi navíc ukáže, jak na tom před šampionátem jsem. A i když tu nebude konkurence jako v Glasgow, tak si to umím udělat těžké (úsměv).

Kam se závod ve Stupně za uplynulé roky posunul?

Z regionální akce je velký mezinárodní podnik. Organizátoři s Jardou Rybou a Ondrou Paurem to dotáhli vysoko. I trať se rozšířila, je atraktivnější pro závodníky i pro diváky, přibyly skoky a další technické pasáže. Mě to tu bavilo i předtím, ale teď je to včetně zázemí v areálu Ultramarinka ještě hezčí. Má to šmrnc velkých závodů a věřím, že se příští rok posuneme do kategorie C1.

Mistrovství světa v Glasgow bude výjimečné tím, že zahrnuje téměř všechny cyklistické disciplíny. Jak se na akci těšíte?

Bude to jiné, ale pro mě se zase tolik nezmění. Z ubytování na trať, trénink, odpočinek, masáž a pak vlastní závod. Trať v Tweed Valley poblíž Glasgow je nová, nikdy jsme tam nezávodili, takže uvidíme, jaká ta změna bude.

Co o okruhu zatím víte?

Jde o trať odpovídající současnému trendu pro olympijské xcéčko se spoustou umělých skoků a navezených kamenitých pasáží, což zrovna nemusím. Navíc jen z videí se nedá říct, jak náročná budou stoupání, takže až na místě poznám více.

Do boje o světové zlato v cross country zasáhnou i dva excelentní silničáři Mathieu van der Poel a Tom Pidcock. Jak to závod ovlivní?

Bude to zajímavé, i když nemají vyjeté světové body a čeká je start ze zadních řad. To mě ale taky. Měl bych mít čtvrtou lajnu, což ještě jde. Pátá už by byla komplikací, protože pokud nejste Pidcock nebo van der Poel a nemáte zrovna top formu, tak z takové pozice nic velkého nezajedete. Ale snažím se tím nestresovat, prostě se budu snažit prokousat co nejvýš (úsměv).

Očekává se účast kolem 600 až 700 závodníků

V pátek odpoledne souboje tříčlenných štafet, na něž další den naváže pestrý program zahrnující mezinárodní závod UCI C2 (start mužů v 16.00), klání na horských a gravel kolech pro hobíky i trailový běh. K večeru Beer Ride – pivní jízda v kostýmech, disco či ohňová show. V neděli pak závody o tituly krajských přeborníků a o body do regionálního AC Heating Cupu. To nabízí Swietelsky Horká kola Stupno.

„Závod se vyvíjel postupně z plenek až do formátu mezinárodního podniku a během víkendu se ve Stupně také představí kolem 600 až 700 závodníků,“ sdělil Ondřej Paur s tím, že přihlášených stále přibývá. „Do závodu C2 zasáhnou jezdci z devíti zemí. Kromě českých jezdců jsou to reprezentanti Izraele, Francie, Rakouska, Švýcarska, Dánska, Nizozemska, Polska, ale i z Nového Zélandu,“ doplnil jeden z tahounů organizačního týmu.

Vedle účasti domácí hvězdy Ondřeje Cinka řadí Paur k tahákům i start bývalé reprezentantky a mistryně světa Terezy Huříkové v sobotním půlmaratonu. „Tereza si střihne závod snad po šesti letech, co ukončila profikariéru a teď i mateřskou,“uvedl Paur.

Pořadatelé z Author Teamu Stupno upozorňují fanoušky, že vzhledem k opravě silnice mezi Smedčicemi a Sedleckem je při cestě z Plzně přes Chrást nutné využít objížďky přes Bušovice.

Při závodě ve Stupně provází Ondřeje Cinka vždy bouřlivé povzbuzování fanoušků.Zdroj: fcb O. Cinka/Jakub Caha

Swietelsky Horská kola Stupno

program

pátek 4. srpna

XCR (štafety)

16.00: žactvo, 17.00: Elite, 18.10: vyhlášení

sobota 6. června

9.00: půlmaraton MTB + Gravel (AC Heating Cup)

11.00: trailový běh na 7 km

XCO UCI C2

12.30: junioři, 14.00: ženy Elite a juniorky, 16.00: muži Elite

18.30: Beer Ride v kostýmech, 19.00: autogramiáda, 19.10: disco, 21.30: ohnivá show

neděle 6. srpna

XCO, AC Heating Cup a mistrovství Plzeňského kraje

9.00: kadeti, 10.00: kadetky

11.00: muži, 12.30: vyhlášení

Od 13.15 následují mladší kategorie. 16.40: vyhlášení

Kancelář závodu v areálu Ultramarinka, více na www.horskakolastupno.cz.