Fotbalisté FC obouvají kopačky

Rokycany – Klid zbraní neplatí pro muže ani mládež fotbalového klubu FC Rokycany v první polovině týdne.

Zítra: divizní chlapi se po včerejším zápase v Sedlčanech rozjedou do Jindřichova Hradce. U rybníku Vajgar chtějí proti celku ze spodních pater tabulky bodovat!

Doma nastupují naděje FC do 12 a 13 let. Od 10 hodin si to rozdají s SFK Sparta Praha.

Ve středu: do akce jdou mladíci Rokycan, účastníci České ligy dorostu. V deset hodin vyrukuje devatenáctka FC na Bohemians Praha a ve 12.15 hodin se střetnou sedmnáctky obou klubů.

SKB Rokycany zve zítra na pohár

Rokycany – Basketbalisté SKB Rokycany nabízejí ve svátečním úterý atraktivní pořad. Od 9 a 11 hodin vyrukují minižáci v kategorii U11 na Slavoj Tachov. Od 18 hodin pak halu v Jiráskově ulici obsadí dospělí, když SKB hostí v zápase českého poháru Sokol Žižkov.

Rovněž ve středu půjde o pohárový souboj v rámci krajského kola. Rokycany do 19 let si to rozdají s chlapy Lokomotivy Plzeň B a začátek je v 19.50 hodin.