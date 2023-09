Sportovní víkend na Rokycansku má být opět teplotně příjemný. A kam vyrazit?

FC Rokycany (fotbalisté v zelenočerných dresech), ilustrační snímek. | Foto: David Koranda

FOTBAL: divizní Rokycany získaly cenné tři body v Příbrami a chtějí je potvrdit v sobotu na domácím hřišti. Od 17 hodin přivítají nováčka z Tachova.

Krajská 1. B třída nabídne v sobotu od 15 hodin duel Zbiroha a Volduch. V neděli od 17 hodin vyrukuje Mýto B na rezervu Zruče a Rokycany B si to rozdají ve svém areálu s Úněšovem.

Okresní přebor mužů pokračuje výlučně v sobotu od 17 hodin: Hrádek - Holoubkov, Mirošov - Břasy, Příkosice - Kakejcov, Skomelno - Dobřív, Raková - Cheznovice a Radnice B - Těškov.

Okresní soutěž má naopak shodný výkop až v neděli od 17.00: Břasy B - Zbiroh B, Příkosice B - Březina, Mirošov B - Lhota, Volduchy B - Němčovice a Dobřív B - Strašice B.

Také v neděli, ale už ve 14.30, nastoupí divizní ženy Hrádku doma proti Mladé Boleslavi.

TENIS: turnaj těch nejmenších se uskuteční během obou víkendových dnů na kurtech v rokycanských Alejích. Mezi dvaceti přihlášenými účastníky jsou z domácích nadějí Martin Hrdý a Viktorie Brožíková.

VOLEJBAL: v Hrádku U Krajana se v sobotu 9. září koná další ročník Memoriálu Mirky Mrázkové. Přihlášeno je jedenáct družstev.

NÁRODNÍ HÁZENÁ: druholigový tandem mužů jede za soupeři (Ejpovice do Kyšic a Všenice do Litic), takže zveme na oblastní soutěže. V sobotu 9. 9. dorostenky Všenic přivítají od 11 hodin Přeštice a ženy Sokola Dobřív se představí ve Štěnovicích. V neděli začne derby dorostenců Dobřív - Ejpovice úderem 16. hodiny. Litohlavy zamíří už dopoledne do Rožmitálu a muži Všenic B i ženy Dobříva válčí v Božkově na Ostrůvku.