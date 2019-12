I. liga žen: děvčata z Hrádku cestovala do Klatov už včera odpoledne.

Divize mužů: Sokol Břasy je aktuálně třetí a v pozici papírového favorita vyrukuje dnes doma na dva protivníky. Od 9 hodin na Horažďovice a ve 14 hodin na rezervu Sokola Plzeň V.

Krajský přebor 1. třídy:

Skupna B: Do Skomelna se dnes podívají stolní tenisté ze vzdálených okresů. Od devíti hodin to bude Bor C a ve 14 hodin Horšovský Týn. Jediný zástupce okresu ve skupině B krajské 1. třídy si v minulém kole výrazně polepšil na stolech v Chodské Lhotě. Deklasoval tu Pocinovice B 10:0 (Šmíd, Rűckauf, Martin Hofman a Petr Hofman mladší po dvou bodech plus obě vítězné čtyřhry) a pak i Pocinovice A 10:4 (Šmíd a Rűckauf po třech, Petr Hofman dva, Martin Hofman a čtyřhra po jednom bodu).

Skupina A: Ve dvanáctičlenném startovním poli bojuje hned pět celků z Rokycanska. Zatím jsou na tom hodně rozdílně: 2. Mirošov, 5. Klabava, 6. Nevid, 8. Těně a 12. Hrádek.

Dnes si Hrádek s Klabavou vymění doma oba týmy Nýřan a Mirošov se doma utká se SKUŘ Plzeň C i Dobřany B. Nevid a Těně se vypraví do Horní Bělé.

Krajský přebor 2. třídy: Těně B přivítají Kralovice a Strašice. Zbiroh s Rokycany ve svých tělocvičnách nastoupí proti Stříbru B a Stodu B. Daleký výlet do Částkova a Chodové Plané čeká rezervu Klabavy.

Okresní přebor: dnes v 16 hodin Cheznovice – Rokycany B a v 17 hodin Klabava C versus Kornatice.

Zítra od půl desáté láká šlágr o první místo mezi Osekem a Radnicemi! Ve stejném čase Břasy B – Skomelno B a Podmokly – Holoubkov.